Controlli sulla filiera della pesca in Sardegna: sanzioni per oltre 18 mila euro, sequestrati 300 kg di prodotti ittici

In un altro caso un ristoratore della zona di Bosa è stato sanzionato con una sanzione pecuniaria pari a 2.000,00 euro per non aver ottemperato alle previste procedure del proprio manuale dell’autocontrollo.

Alcuni pescatori professionali sono stati fermati o intercettati e, conseguentemente, sanzionati per esercizio della pesca in luoghi vietati e anche per irregolarità sulla composizione dell’equipaggio e sulla tenuta dei documenti di bordo.

Alcune delle attività di cui sopra sono state poste in sinergia insieme ad altri Enti, quali Polizia Municipale, A.S.L. e Direzione Mercati.

L’attività di controllo dei militari del centro controllo pesca della Direzione Marittima di Cagliari prosegue incessante lungo tutto l’arco dell’anno, attraverso le Capitanerie di porto e gli Uffici Circondariali marittimi dipendenti a salvaguardia della tutela del mare che circonda la Sardegna e della salute dei cittadini.