Un tesoro archeologico è affiorato dalla acque del sito archeologico marino di Nora nel comune di Pula. Lo hanno trovato il Nucleo Carabinieri Subacquei sotto la direzione dei funzionari e tecnici della Soprintendenza di Cagliari. Sono stati recuperati una giara in terracotta, databile VIII-X sec. d.C., e un fondo d’anfora in terracotta, ritenuti di particolare interesse storico e tuttora in fase di studio da parte della Soprintendenza.