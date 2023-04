Nuovo piano dei litorali: cittadini e Comune al lavoro per le spiagge del futuro a Pula

Pula – Amministrazione e cittadini lavoreranno insieme per raccogliere idee riguardanti la realizzazione di parcheggi, stabilimenti balneari, strutture per la ristorazione o strutture finalizzate all’esercizio di attività sportive e ludico-ricreative direttamente connesse all’uso del mare: al via alle proposte da presentare tramite la compilazione di un modulo. Si chiama PUL, il piano di utilizzo dei litorali, fondamentale per lo sviluppo del territorio e la valorizzazione della costa al quale l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Walter Cabasino, sta lavorando ma non senza l’aiuto della popolazione. Chi meglio di chi vive nel luogo può conoscere pregi e difetti e sfornare nuovi orizzonti per migliorare i servizi? La natura ha già fatto il suo regalando a chi ha la fortuna di abitarci uno spettacolo a 360°: quindi, perché non valorizzarlo rendendo fruibile maggiormente il territorio e dotandolo ulteriormente di servizi utili e ben organizzati.

“Con l’intento di progettare il futuro del litorale pulese insieme ai cittadini, sul sito istituzionale del Comune di Pula è stata pubblicata una manifestazione di interesse

Fino al 31 Maggio gli interessati potranno compilare l’apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale e farlo pervenire al Comune di Pula attraverso le modalità indicate nell’avviso.