Nuovo look per via Caracalla, esulta il comitato: “Merito nostro, non del Comune di Monserrato”

Via ai lavori di riqualificazione dell’area di via Caracalla. Il comitato spontanea esulta e ringrazia il sindaco della Città metropolitana Truzzu. Ma attacca gli amministratori comunali monserratini: “Non ci hanno mai ascoltato”.

Il Comitato via Caracalla/via Porto Botte, si è costituito spontaneamente a ottobre di un anno fa, coordinato da Franco Manca e Franca Cicotto, come impulso alle amministrazioni comunali di Cagliari e Monserrato per la riqualificazione di una zona da tempo in stato di degrado. Il Comitato conta al momento una cinquantina di firme in rappresentanza di famiglie e imprenditori della zona interessata. Il primo documento, datato 2 novembre 2020, è stato spedito, ai due sindaci, alla Città Metropolitana e alla Municipalità di Cagliari, per chiedere un intervento che riqualificasse la zona.

“Siamo stati convocati con grande piacere per ben tre volte negli uffici del sindaco di Cagliari e della Città Metropolitana Paolo Truzzu, e questo Comitato si è sempre adoperato per informare e rendere partecipi del percorso programmatico l’amministrazione di Monserrato che – per amore di verità – mai si è presentata a un singolo incontro, né pubblico né interlocutorio, e mai ci è stato concesso di essere ascoltati”, dichiarano Manca e Cicotto, “il primo sopralluogo nella zona, da parte della Municipalità di Pirri e della Commissione Viabilità del Comune di Cagliari, assieme all’assessore del capoluogo Alessio Mereu, non ha visto presente nemmeno un rappresentante dell’amministrazione monserratina. Va evidenziato, per la precisione”, aggiungono, “che lo stesso Comitato ha effettuato un progetto di massima, redatto dall’ingegnere Efisio Sanna, in cui si prospetta quello che dovrebbe essere il risultato finale dell’intervento e che riguarda in via principale il Comune di Cagliari (cui appartengono 5510 mq) e in via secondaria Monserrato (appena 1950 mq).

La cifra stanziata da pochi giorni da parte della Città Metropolitana (750 mila euro) è il risultato dell’iniziativa del Comitato e ringraziamo gli Amministratori, Sindaco Truzzu in testa, per averci ascoltato ed aver dato gambe a questo progetto e per aver votato il via libera nel Consiglio della Città metropolitana. Vogliamo che nessuno si appropri di risultati che non si sarebbero mai ottenuti se questo Comitato non fosse mai nato”.