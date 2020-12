Nuovo look per via San Martino, il Sindaco: “Tornerà ad essere il salotto buono di Selargius”

Nuovo look per la via San Martino: 300 mila euro per rivalorizzare una delle arterie principali di Selargius e riportarla ai fasti di un tempo. Operai in azione da questa mattina per il primo intervento previsto sull’asfalto, ma in programma c’è un restyling completo. “Abbiamo iniziato con la scarificazione e bitumazione, nelle prossime settimane ci dedicheremo alla riqualificazione architettonica dell’intera strada”, annuncia il sindaco Gigi Concu.

“Gli interventi previsti, per i quali abbiamo stanziato risorse comunali ottenute grazie a una variazione di bilancio, prevedono, oltre al ripristino del manto stradale, il posizionamento di corpi illuminanti a ridosso degli attraversamenti pedonali e nella piazzetta Digione, l’installazione di fioriere, portabiciclette e la sostituzione di tutte le piante che come da valutazione agronomica non possono essere salvate”.

Tre mesi circa di lavori, con l’obiettivo “di rendere la via San Martino il salotto buono della nostra cittadina, e cercare di dare nuovo slancio anche alle attività commerciali presenti e a quelle che speriamo vogliano investire nel nostro territorio”.