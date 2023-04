Nuovo falso allarme su Davide Calvia, segnalato un corpo in mare ma era un giubbino salvagente

Un altro falso allarme, questa volta nel tratto di mare fra l’isola Piana e l’Asinara, è arrivato oggi mentre si cerca ancora il corpo del sub disperso Davide Calvia.

La Guardia costiera ha inviato motovedette sul posto, con sommozzatori e un elicottero. La zona è stata perlustrata in lungo e in largo ed è stato trovato un giubbino di salvataggio, ma potrebbe essere stato perso da qualsiasi imbarcazione: nessuna prova che possa trattarsi di quello indossato da Davide Calvia, il 38enne sassarese disperso. Il cugino di Calvia, Giovannino Pinna, era stato ritrovato 24 ore dopo il naufragio, in condizioni disperate sulla spiaggia di Marritza, nella Marina di Sorso. E’ fuori pericolo ma ancora ricoverato in ospedale. Intanto la Procura di Sassari ha aperto un’inchiesta sul naufragio, le indagini sono condotte dai carabinieri e dalla Capitaneria di porto.