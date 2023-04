Cagliari, tensione al Comune: Truzzu litiga coi caddozzoni e abbandona la riunione

Riunione ad alta tensione a palazzo Bacaredda, con tanto di insulti e parole grosse. Il sindaco Truzzu abbandona l’incontro coi paninari dopo una lite nel corso della riunione. Ora la speranza è che la commissione Attività produttive possa modificare il regolamento in tempi brevi. In caso contrario i venditori ambulanti di bibite e panini sono pronti a manifestare nuovamente. L’incontro è stato organizzato dopo l’ultima protesta degli ambulanti (la settimana scorsa avevano intralciato il traffico in via Roma con un sit in) decisi a chiedere le modifiche al regolamento comunale sul commercio nelle aree pubbliche che, secondo loro, ostacolerebbe le loro attività. Alla riunione hanno partecipato, assieme ai rappresentanti degli ambulanti, l’assessore alle Attività produttive Alessandro Sorgia, destinatario degli insulti, il dirigente Alessandro Cossa, il presidente della commissione Pierluigi Mannino e il comandante della polizia municipale Calzia e il sindaco ha abbandonato l’incontro quasi su due piedi perché i toni si stavano accendendo dopo che gli ambulanti hanno sollevato dubbi sulla gestione da parte del Comune delle diverse situazioni con un riferimento “ai ricciai e ai soggetti morosi pluriennali dei canoni di occupazione, ai quali non sono state fatte decadere le concessioni”, spiega Marcello Medici, legale dei “caddozzoni”. “Continuano a chiedere il pagamento delle multe stradali a chi chiede la concessione, mentre non è previsto dalla legge e anche la vicenda delle decadenze sulle sanzioni disciplinari è da chiarire.

È stato poi affrontato il discorso dei debiti nei confronti del Comune. L’amministrazione sta chiedendo al concessionario di pagare le vecchie cartelle che per noi è illegittimo ed è stata affrontata la vicenda della rottamazione dei pagamenti. Complessivamente”, conclude, “il regolamento è contro la categoria ed è stato inasprito in fase di pandemia. Noi chiediamo che se ne parli nella commissione Attività produttive e in consiglio comunale”. L’assessore Sorgia ha proposto eventi in piazza del Carmine ai quali potranno partecipare le associazioni. E poi altri 14 posti da assegnare con rotazione di 15 anni. Al momento non sono previste proteste. “Speriamo che non passi un mese prima del prossimo incontro”, conclude il legale degli ambulanti.