Nuovi sbarchi clandestini nel Sulcis, 17 algerini rintracciati dai carabinieri tra Is Cinus e Porto Pino

Nel corso della nottata appena trascorsa, i carabinieri delle Stazioni di Giba e Cortoghiana sono stati impegnati in due distinti interventi di rintraccio e soccorso di cittadini extracomunitari giunti irregolarmente sulle coste del Sulcis.

In località Porto Pino, i militari della Stazione di Giba hanno rintracciato e soccorso 13 cittadini extracomunitari, di cui 12 uomini e 1 donna, tutti adulti e di asserita nazionalità algerina. Le persone sono state trovate in apparenti buone condizioni di salute. Il natante utilizzato per lo sbarco non è stato rinvenuto.

Contestualmente, nella stessa nottata, in località Is Cinus, i Carabinieri della Stazione di Cortoghiana hanno rintracciato e soccorso ulteriori 4 cittadini extracomunitari, tutti uomini adulti e di asserita nazionalità algerina, anch’essi giunti poco prima lungo quella costa. Anche in questo caso, il natante non è stato individuato.