Nuovi mezzi per la lotta agli incendi, la flotta regionale Aib dell’Agenzia Forestas si rafforza

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Si parte dagli autoparchi di Sassari e Tempio ed entro questa settimana tutti i Servizi Territoriali Forestas riceveranno il primo “upgrade” della flotta da mettere in campo già da subito per i primi interventi: spesso le squadre Forestas sono le prime, talvolta le uniche, capaci di raggiungere gli scenari di intervento.

L’assegnazione dei mezzi è in corso – e si concluderà questa settimana – presso l’autoparco Forestas di Bagantinus (Decimomannu) sotto la supervisione ed il coordinamento dell’Assessore regionale alla Difesa dell’ambiente Rosanna Laconi ed il Direttore Generale dell’Agenzia Antonio Casula, accompagnato dai responsabili del Servizio Autoparco, Protezione Civile e Antincendio di Forestas – che hanno gestito la complessa fornitura.

L’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. conferma così il proprio fondamentale contributo nello schieramento regionale che annovera anche il Corpo Forestale e la Protezione Civile (a cui spettano il coordinamento sul campo e la gestione delle sale operative) oltre ai volontari ed ai Vigili del Fuoco, secondo il Piano regionale Antincendio approvato già nelle scorse settimane dalla Giunta.

Nelle prossime settimane verrà inoltre consegnata la seconda fornitura del primo lotto (altri 36 pickup attrezzati con moduli AIB e Protezione Civile, autobotti da 450 litri e pompe con dotazioni indispensabili per lo spegnimento degli incendi boschivi, e così oltre 70 automezzi saranno operativi prima del clou della campagna AIB dell’estate 2024 che si preannuncia complessa e impegnativa come tutte le ultime, a causa del caldo e dalla siccità degli ultimi mesi.

Gli altri automezzi acquistati (6 Mercedes UNIMOG – autobotti pesanti) sono in arrivo.

Ecco le caratteristiche dei nuovi mezzi antincendio Forestas: autocarri Mercedes-Benz modello Unimog U5023 – veicolo progettato originariamente per uso agricolo nella Germania del secondo dopoguerra, è diventato un autocarro per utilizzo fuoristrada inarrestabile. Rispetto alle precedenti versioni, il modello acquistato da Forestas presenta una nuova cabina panoramica e un design rinnovato con nuovi motori che soddisfano le normative sulle emissioni (Euro VI); in totale saranno consegnati 6 autocarri dotati di moduli spegnimento incendi e una capacità di trasporto di 4500 litri, allestiti per svolgere interventi di Protezione civile (anche per erogazione acqua potabile) e ovviamente antincendio.

pick-up Ford Ranger – fuoristrada vincitore per il terzo anno consecutivo del premio come miglior pick-up nella sua categoria, possiede una buona capacità di carico, prestazioni perfezionate a livello di connettività e tecnologia senza precedenti. Il modello è dotato di doppia cabina, accessori di serie, classe di emissione Euro 6d-temp, allestimento specifico da utilizzare per le molteplici esigenze operative nei contesti di protezione civile e per assicurare il pronto intervento ovunque in Sardegna, anche durante la campagna antincendio.