Dal 25 marzo al 26 aprile 2026 sono in programma temporanee modifiche alla circolazione veicolare nella zona di via Italia. Per un intervento infrastrutturale finalizzato alla salvaguardia da eventi eccezionali e manutenzione straordinaria della rete pluviale nel territorio di Pirri (collettore 47), l’ordinanza dirigenziale n. 791/2026 prevede in particolare:
- l’istituzione del senso unico di circolazione nella via Italia, tra la via Sironi e la via Pisano, con senso di percorrenza da via Sironi a via Pisano e il conseguente senso vietato;
- l’istituzione della direzione obbligatoria a destra nella via Italia all’intersezione con la via Pisano;
- l’istituzione del senso unico di circolazione nella via Emanuele Filiberto con senso di percorrenza da via Italia a via Duca Di Genova e il conseguente senso vietato;
- l’istituzione del senso unico di circolazione nella via Duca Di Genova, nel tratto compreso tra la via Emanuele Fiberto e la via Del Lentisco, con senso di percorrenza da via Emanuele Filiberto e la via Del Lentisco e il conseguente senso vietato;
- l’istituzione della direzione obbligatoria diritto nella via Duca Di Genova all’intersezione con la via Emanuele Filiberto;
- l’istituzione della direzione obbligatoria a sinistra nella via Del Ginepro all’intersezione con la via Duca Di Genova;
- l’istituzione della direzione obbligatoria a destra nella via Duca Di Genova all’intersezione con la via Del Lentisco;
- l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, validità 0-24, nella via Duca Di Genova ambo i lati nel tratto compreso tra la via Emanuele Filiberto e la via Centrale;
- l’istituzione del senso unico sul tratto di via Pisano, compreso tra via Italia e via Maracalagonis con senso di percorrenza da via Italia a via Maracalagonis e conseguente senso vietato;
- l’Istituzione della direzione obbligatoria a sinistra nella via Pisano all’intersezione con la via Maracalagonis.