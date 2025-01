Problema infinito quello che interessa il bene primario che fuoriesce dalle condotte che, durante il tragitto verso i rubinetti delle case, perde una buona parte del prodotto. L’acqua, essenziale, sprecata a causa di numerosi guasti che, riparati, poi emergono a pochi passi di distanza. Operai sempre in azione, ruspe e mezzi sono di casa, ma, evidentemente, il sistema idrico ha qualche problema di fondo che, ancora oggi, emerge come gli zampilli dal manto stradale, abbondanti, come in questo caso, che, incessantemente, riversano in strada quantità enormi di acqua che finisce, direttamente, nelle griglie di raccolta situate nei bordi o negli angoli delle strade.

Non rimane che segnalare, quindi, ancora una volta, al fine di ridurre i disagi ai cittadini delle vie interessate che, tra salti per entrare a casa e un pensiero alla bolletta bollente che puntuale arriva in posta, auspicano un intervento tempestivo e risolutivo del problema.