Nuoro, due Canadair e due elicotteri per spegnere le fiamme che da ieri divorano il territorio

Un bagliore rosso ha illuminato la città tutta la notte: ben visibile anche dai paesi limitrofi, il fuoco ha continuato a bruciare, a distruggere la flora e la fauna del luogo, comprese tante aziende private. Tutto in fumo, in cenere, come quella che cade dal cielo spinta dal vento e si appoggia su strade e case della città del centro Sardegna. Sono impegnati decine di operatori, da ieri in campo tutte le forze disponibili per combattere contro il devastante incendio partito da Sa Serra. Le immagini che giungono da Nuoro rendono ben chiara la difficile situazione che si sta vivendo: cittadini preoccupati e affranti per questo ennesimo rogo divampato.

Intanto c’è chi si organizza per sorvegliare il territorio: “Noi stiamo facendo l’ultimo giro nelle campagne tra Lanusei -Arzana -Elini e Ilbono per poi arrivare fino al Monte Armida e fare le vedette.

Ci siamo organizzati con 5 Camper. Tre fanno la vigilanza fino alle 5 del mattino e poi iniziano gli altri del gruppo fino alle 7:00″ si legge nel gruppo Incendi Meteo info Sardegna.

Una testimonianza significativa da parte di chi ama la propria terra e tenta di difenderla, con ogni mezzo a disposizione.