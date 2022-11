Nubifragi, vento e freddo in Sardegna: caldo addio, preparate ombrelli e cappotti

Forse non è proprio finita, ma di sicuro la coda d’estate che ci sta regalando incredibili giornate di sole e caldo si prende una pausa. E’ in arrivo anche in Sardegna la perturbazione che porterà freddo, pioggia e vento già nelle prossime ore e anche nel weekend, il primo dal sapore autunnale dopo le incursioni in spiaggia per tutto ottobre e anche nel weekend di Ognissanti.

Le temperature risaliranno poi leggermente nella prossima settimana, quando il tempo tornerà buono. Ma per ora, tocca tirar fuori cappotti e piumoni: il rischio è che ci possano essere veri e propri nubifragi, quindi è necessario prestare la massima attenzione.