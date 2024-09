Nozze di lusso in Sardegna: l’Isola alla conquista di India, Usa e Emirati  

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La Sardegna alla conquista delle nozze sfarzose di tutto il mondo. Con un gala d’eccezione nella “Villa del Direttore” delle antiche carceri di Castiadas si è concluso il primo Iwca, l’innovativa conference internazionale che ha descritto l’Isola come meta perfetta per la celebrazione dell’amore ai più influenti professionisti dell’industria nuziale di Usa, India, Emirati Arabi.

Villamassargia, Chia, Santa Margherita di Pula e Villasimius gli altri luoghi raggiunti dall’evento, al quale hanno partecipato centinaia di persone. Una vera e propria connessione tra gli esperti mondiali e gli operatori locali (tra i quali rappresentanti istituzionali, direttori di hotel e professionisti) del settore, con focus sui luoghi unici e fatati della Sardegna per cerimonie e banchetti. Con uno spazio dedicato all’elaborazione di strategie capaci di affascinare sempre più coppie di innamorati da tutto il mondo per portarle nell’Isola a pronunciare il “sì” della vita, nell’ambito di eventi raffinati e da sogno.

Il format è ideato da Alessia Ghisoni, Cinzia Murgia titolari di “Oggi Sposi Exclusive wedding” e “Events”, regine del wedding sardo, event manager, due professioniste del settore che con la loro esperienza e passione hanno reso questa esperienza indimenticabile, e da Elisabetta Picardi di Say yes in Italy e ideatrice del Soulstir Trip.

«Ieri si è concluso un capitolo straordinario dell’Iwca in Sardegna, un evento che ha saputo regalare emozioni e ispirazioni a 10 wedding planner internazionali provenienti da ogni angolo del mondo», hanno dichiarato Ghisoni, Murgia e Picardi, «la conferenza, ospitata nella suggestiva cornice di Villamassargia, è stata un viaggio alla scoperta delle meraviglie nascoste dell’isola, attraverso location di lusso che hanno incantato tutti i presenti. Il culmine di questa esperienza si è raggiunto con il magico party di gala a Castiadas, un momento di celebrazione e connessione sotto le stelle della Sardegna. Ma la magia», aggiungono, «non finisce qui: siamo pronte per iniziare il secondo capitolo, sempre nella splendida Sardegna, pronte a vivere e a condividere nuove emozioni e momenti indimenticabili. Il viaggio continua, e non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserverà».

Il format è partito a Villamassargia, nell’antica Casa Fenu dove si sono svolti i convegni animati da video, musica e allestimenti capaci di creare un’esperienza emozionale inattesa.

E ieri, dopo una veleggiata ha accompagnato i partecipanti fino all’isola dei Cavoli sul mare incantato di Villasimius, l’evento si è chiuso con la special night a Castiadas. Nel penitenziario ottocentesco, decorato da sfere luminose e luci architetturali sono state premiate le eccellenze del territorio come il Forte Village, la sartoria Modolo e la stilista Patrizia Camba. Gran finale con le danze garantite dal dj Sandro Murru.

«A margine di questa splendida due giorni dedicata al Wedding Tourism, sono orgoglioso di poter affermare che Castiadas si conferma ancora una volta come una destinazione di grande rilievo a livello internazionale nel settore del turismo matrimoniale», dichiara Eugenio Murgioni, sindaco di Castiadas, «nel 2024 abbiamo registrato un numero significativo di coppie provenienti sia dal mercato nazionale che internazionale, con una crescita costante nel tempo. Questo successo», sottolinea, «è il risultato di un lavoro attento di programmazione territoriale, che ha permesso a Castiadas di offrire non solo scenari naturali unici e location da sogno, ma anche un’ospitalità di alto livello garantita dagli operatori locali, sempre pronti e competenti nel soddisfare le esigenze di un pubblico internazionale. I professionisti del settore matrimoniale che operano nell’organizzazione di eventi, trovano nel nostro territorio un partner affidabile e qualificato, capace di supportare al meglio la realizzazione di cerimonie indimenticabili. Il Wedding Tourism», conclude, « è diventato una leva di marketing fondamentale per le destinazioni turistiche, e Castiadas si distingue grazie alla qualità del territorio e alla professionalità degli operatori, che con passione e dedizione contribuiscono a fare del nostro comune una meta sempre più ricercata».

Per Debora Porrà sindaca di Villamassargia «l’Iwca è stato un appuntamento importantissimo per fornire un’occasione agli imprenditori locali di confrontarsi con professionisti internazionali di tutte le culture. Casa Fenu è meta sempre più apprezzata del settore congressuale Mice su cui puntiamo da anni».

«Intendiamo valorizzare l’unicità delle nostre location naturalistiche», aggiunge Sara Cambula, assessora alla Cultura di Villamassargia, «prima fra tutte il Monumento Naturale di S’Ortu Mannu, «affinché Villamassargia sia riconosciuta come destinazione turistica internazionale, qual è grazie alla sua posizione geografica strategica per la mobilità regionale».

Tra i big mondiali del settore dell’industria nuziale hanno partecipato Rui Mota Pinto (Portogallo, tra i 50 Most Influential Wedding professionals 2023 e tra i 50 Most Influential persons in Event Industry in Europa), Priti Raichura (India, fondatore di Award Winning Luxury Wedding e Master of Ceremonies & Host), Taiwo Adedayo (Londra, Director di 5 Star Wedding Directory, portale inglese per matrimoni ed eventi), Samar Shawareb, (Emirati Arabi, ceo di Arabia Weddings, leader dell’organizzazione di matrimoni nel Medio Oriente) e Anne Marie Kleis (Usa, di Amkevents, specialista in matrimoni ebraici). Dall’Italia Fabio Marcia (responsabile per Italian wedding company del comparto Lgbtq), Angelo Garini, (ambasciatore di Italianbeauty), Valentina Lombardi, (Founder di Italian Wedding Company) e Barbara Colombo (titolare di Sinfonia Wedding).