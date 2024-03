Nonnina scomparsa nell’Oristanese: via alle ricerche di Concetta Reale

Dalle 11 di stamattina non si hanno più notizie di Concetta Reale, residente a Zerfaliu in via Giuseppe Mazzini 37. Il Prefetto Angieri ha attivato il piano per la ricerca delle persone scomparse e affidato il coordinamento delle operazioni di ricerca all’arma dei Carabinieri