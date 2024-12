Tragedia ad Aprilia, in provincia di Latina. Nel pomeriggio di oggi è avvenuta un’esplosione in una villetta familiare in cui sono deceduta una nonna e la nipotina di 13 anni. Gravissimo, invece, il nonno. Ignote, al momento, le cause della deflagrazione, ma si ipotizza una fuga di gas o che sia attribuibile ad un bombolone all’esterno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, ancora a lavoro per i rilievi del caso e per ricostruire i fatti. Al momento non sembra ci siano altre persone coinvolte ma le verifiche sono in corso.