Non solo fiori in giardino, anche piante di cannabis: nei guai 36enne a Perdasdefogu

Nell’ambito di un mirato servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Perdasdefogu, coadiuvati dai militari della Stazione di Escalaplano, hanno denunciato per coltivazione di cannabis indica un 36enne del posto. Al termine di un’accurata perquisizione domiciliare, i militari dell’Arma hanno recuperato due piante di cannabis che, posizionate in giardino, erano state da poco innaffiate.

Nel corso dell’attività, un’ulteriore dose di sostanza stupefacente del tipo marijuana è stata rinvenuta nella disponibilità della persona. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro e ora il giovane dovrà rispondere del reato di coltivazione di sostanza stupefacente.