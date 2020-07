Ventisei incendi oggi in Sardegna: sei elicotteri in azione per domare le fiamme

La piaga degli incendi non sembra placarsi in Sardegna, dove oggi secondo il consueto bollettino del Corpo forestale si contano ventisei roghi, quattro di questi hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei regionali.

Poco prima di mezzogiorno si è sviluppato un incendio nelle campagne di Benetutti, ha interessato pascoli erborati e cespugliati. Grazie alla tempestività dell’intervento degli operatori, le operazioni di spegnimento con i mezzi aerei si sono concluse nel primo pomeriggio, mentre il personale a terra prosegue le attività di bonifica.

Contestualmente al punto fuoco di Benetutti, si sono sviluppati nelle immediate vicinanze altri quattro roghi punti fuoco ricadenti nelle campagne di Nule. Sull’incendio, che ha interessato pochi ettari di pascoli, è inoltre intervenuto un elicottero Ecureuil AS 350 dalla base del Corpo forestale di Anela. Anche in questo caso le operazioni di spegnimento con il mezzo aereo si sono concluse alle ore 14, mentre le squadre a terra proseguono le attività di bonifica.

Sempre in tarda mattina a Dorgali sono andati in fiamme quattro ettari di macchia mediterranea, olivastri e sughera.

Le operazioni di spegnimento si sono concluse nel primo pomeriggio, grazie al tempestivo arrivo delle squadre sul posto.

A Mogoro poco prima dell quattro un rogo ha percorso una superficie di circa quattro ettari di incolto. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle sei.

Poco dopo le 19 è divampato un incendio nelle campagne di Goni, dove sta intervenendo il personale della Stazione di San Nicolò Gerrei coadiuvato da due squadre di volontari di Siurgus Donigala e una squadra di Forestas – Senorbì. Sull’incendio, che sta interessando macchia e un lembo di rimboschimento, è stato inviato l’elicottero regionale della base di Villasalto.