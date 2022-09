Non è doloso l’incendio che ha distrutto lo studio dentistico a Cagliari

Non c’è dolo dietro l’incendio che la notte scorsa ha distrutto lo studio dentistico Falconi, in via Mameli a Cagliari. Secondo quanto hanno accertato gli specialisti del Nucleo investigativo dei Vigili del fuoco del capoluogo sardo, l’incendio è divampato a causa di un corto circuito, probabilmente per un problema elettrico di qualche macchinario. L’intera palazzina è rimasta danneggiata, per fortuna non ci sono stati feriti né vittime perché lo stabile ospita esclusivamente studi professionali e non inquilini.

Per tutto il giorno gli inquirenti hanno effettuato un dettagliato sopralluogo all’interno dei due locali devastati dalle fiamme e danneggiati dal fumo, al momento inagibili. Toccherà ora ai tecnici quantificare i danni e quali riparazioni effettuare affinché si possa ripristinare l’agibilità.