Ieri tante donne sarde hanno occupato il Consiglio Regionale di Cagliari, tra loro anche le signore di Orgosolo e Tzia Assuntina. Anche la signora del video, venuta appositamente da Roma per protestar per il bene che prova per la Sardegna urla al megafono nella manifestazione di protesta in via Roma: “Ci dobbiamo ribellare, la Sardegna è nostra e non è delle multinazionali, dei politici corrotti e di tutti quelli che vogliono guadagnarci”.