Cagliari omaggia la signora Francesca Vardeu per i suoi 101 anni

Questo pomeriggio, il presidente del Consiglio Marco Benucci, in rappresentanza del sindaco Massimo Zedda e di tutta l’Amministrazione comunale di Cagliari, ha reso omaggio alla signora Francesca Vardeu per il traguardo dei suoi 101 anni, compiuti il 15 novembre. L’evento si è svolto alla presenza di familiari e amici, che si sono riuniti per festeggiare insieme alla signora Vardeu in un momento di gioia e celebrazione.

Nata nel 1923 a Orosei, Francesca Vardeu ha dedicato la sua vita alla famiglia e al lavoro, con un forte spirito di sacrificio e dedizione. Prima come custode dell’uliveto di famiglia e in seguito come dipendente della Regione Sardegna, la signora Vardeu ha incarnato quei valori di impegno e solidarietà che rappresentano il cuore della nostra comunità. Madre di quattro figli, di cui due ancora in vita, ha vissuto a lungo a Cagliari insieme al marito, carabiniere, con cui ha condiviso anni di impegno e dedizione.

“È un onore per me e per tutta l’Amministrazione Comunale omaggiare la signora Francesca Vardeu per il significativo traguardo dei suoi 101 anni”, detto il presidente Benucci. “La sua storia – ha aggiunto – rappresenta un prezioso esempio di dedizione, sacrificio e impegno, valori che rispecchiano la nostra comunità e ci ricordano l’importanza delle radici e della famiglia. In una società che spesso guarda solo al futuro, è fondamentale non dimenticare l’eredità di chi ha contribuito a costruire il nostro presente. Alla signora Francesca e alla sua famiglia va il nostro più affettuoso augurio di serenità e salute”.

L’Amministrazione comunale di Cagliari rinnova i suoi migliori auguri alla signora Francesca Vardeu, simbolo di una generazione che ha costruito la nostra comunità e che continua a ispirare le nuove generazioni.