Piove e la frana continua a preoccupare nella martoriata Niscemi, dove oggi si è registrato il crollo di palazzina di 3 piani. La struttura si trova nel cuore della cosiddetta zona rossa, la parte della città a cui non è possibile accedere perché considerata estremamente pericolosa. E, da quanto si evince dalle immagini, anche le altre abitazioni non sembrano affatto più sicure.

Coms spiegato a Sky Tg24 dal funzionario dei vigili del fuoco di Caltanissetta, Francesco Turco – il crollo è da “collegare alle abbondanti piogge di questi ultimi giorni che hanno sicuramente contribuito a erodere ancora di più il terreno sottostante a quel fabbricato, che era già seriamente compromesso, per cui il peso della struttura non ha retto più e quindi è venuto giù”.