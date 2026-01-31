Quattro bambini sono finiti in ospedale per controlli dopo due distinti incidenti stradali avvenuti nel Cagliaritano e nel Sulcis, fortunatamente senza conseguenze gravi.

Il primo incidente a Quartu, dove un’auto condotta da una donna è rimasta coinvolta in uno scontro per cause in corso di accertamento. A bordo del veicolo viaggiavano anche i due figli della conducente, di uno e sette anni. I piccoli sono stati soccorsi e trasferiti all’ospedale Brotzu di Cagliari in codice giallo, principalmente in via precauzionale in considerazione della dinamica dell’impatto. Le loro condizioni non destano preoccupazione. La madre è rimasta illesa.

Un secondo incidente a Perdaxius. In questo caso a riportare le conseguenze maggiori è stato un bambino di tre anni, soccorso dal personale del 118 e trasportato al Brotzu in codice giallo per un trauma facciale. Coinvolta anche la sorella di nove anni, accompagnata al presidio ospedaliero di Iglesias per accertamenti. Anche in questo episodio la madre dei minori non ha riportato ferite.