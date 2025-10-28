Di nuovo tensione su Gaza City. Stando a quanto riferito dai media locali, Israele avrebbe attaccato 3 volte la città. Si parla di violenti attacchi aerei anche vicino all’ospedale.
Di contro, il ministro della Difesa israeliano Israel Katz afferma che Hamas pagherà “a caro prezzo” l’attacco ai soldati dell’Idf avvenuto oggi a Rafah, nel sud di Gaza. “L’attacco ai soldati dell’Idf a Gaza da parte dell’organizzazione terroristica Hamas supera una palese linea rossa, a cui l’Idf risponderà con grande forza”, afferma Katz. “Hamas pagherà più e più volte l’aver attaccato i soldati e aver violato l’accordo di restituzione degli ostaggi caduti”.
Secondo Hamas infatti Israele ha violento gli accordi.
