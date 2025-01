Una vicenda che ha sconvolto tutti quella dei due neonati seppelliti in giardino dalla madre a Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma. La giovanissima mamma, la 22enne Chiara Petrolini, e il padre dei bambini Samuel hanno dato i nomi ai due piccoli: Angelo Federico e Domenico Matteo. A darne notizia è la Gazzetta di Parma. Il 21enne si sarebbe presentato all’anagrafe del paese per registrare i nomi dei suoi bambini su procedura attivata dalla Procura. Il più grande dei due fratellini, Domenico Matteo, è stato ritrovato senza vita lo scorso 7 settembre. Un mese prima era stato ritrovato il corpicino dell’altro bimbo, Angelo Federico, il 9 agosto. La ragazza, indagata per supplice omicidio e occultamento di cadevere, ha sempre sostenuto che i suoi figli fossero nati già morti e che li avrebbe seppelliti in giardino per tenerli sempre accanto a se. Inoltre, la 22enne ha anche sempre sottolineato di aver fatto tutto da sola e che nessuno era a conoscenza delle due gravidanze. Nei prossimi giorni giorni dovrebbero anche essere fissati i funerali dei due neonati. La Petrolini si trova attualmente ai domiciliari, nella stessa villetta in cui sono avvenuti i tragici eventi.