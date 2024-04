Neon Europa al Salone del Mobile. Collezione 2024 arredo locali e ufficio

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La Neon Europa è entusiasta di condividere con voi il successo della partecipazione al Salone del Mobile, dove era presente presso gli stand dei fornitori di arredamento per hotel, ristoranti, bar e arredamento per ufficio.

È stato un vero piacere incontrare così tanti clienti provenienti dalla Sardegna, che hanno dimostrato un grande interesse per le collezioni 2024. Vogliamo ringraziare sinceramente tutti coloro che hanno visitato i nostri stand e che hanno condiviso con noi le loro impressioni e necessità.

Per Neon Europa, essere sempre presenti a eventi come il Salone del Mobile è fondamentale per diversi motivi. Innanzitutto, ci consente di rimanere costantemente aggiornati sulle ultime novità nel mondo dell’arredamento e del design. Questo ci permette di offrirvi sempre prodotti all’avanguardia, in linea con le tendenze del momento e capaci di soddisfare le vostre esigenze in continua evoluzione.

Il Salone del Mobile 2024 è stato un trionfo per l’arredamento sia interno che esterno, con una miriade di novità, tendenze e colori che hanno catturato l’attenzione di designer, architetti e clienti finali.

Una delle principali tendenze emerse è stata l’accentuazione dell’eco-sostenibilità e della durabilità nei materiali utilizzati per la produzione di mobili. Le aziende hanno presentato collezioni realizzate con legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile, plastica riciclata e materiali riciclabili, rispondendo alla crescente domanda di soluzioni eco-friendly.

Nel comparto dell’arredamento dei locali, i tavoli e le sedie dalle linee pulite e minimaliste sono state ancora una volta protagoniste, con un’attenzione particolare alla funzionalità e alla versatilità. I tavoli modulari e le sedie impilabili sono diventati sempre più popolari, consentendo ai proprietari di locali di adattare facilmente lo spazio in base alle esigenze del momento.

Per i divani e i complementi d’arredo, le collezioni del 2024 hanno abbracciato una varietà di stili, dal classico al moderno. I divani modulabili e le poltrone ergonomiche hanno attratto l’attenzione per il loro design innovativo e confortevole, mentre i complementi d’arredo come tappeti, cuscini e lampade hanno aggiunto personalità e stile agli ambienti.

I colori delle collezioni del 2024 hanno visto una svolta verso tonalità audaci e vivaci, con l’uso di blu intenso, verde smeraldo e arancione acceso che hanno aggiunto un tocco di vitalità agli spazi. Tuttavia, non sono mancati i classici neutri come il bianco, il grigio e il beige, che hanno continuato a essere scelte popolari per la loro versatilità e facilità di abbinamento con altri elementi d’arredo.

Nel comparto dell’arredamento ufficio data la sempre maggiore importanza alla collaborazione e alla flessibilità si è dato ampio risalto alla creazione di spazi condivisi e polifunzionali, come zone lounge o aree per riunioni informali .

Molteplici inoltre le soluzioni di tecnologia integrata. Scrivanie, divani e pareti divisorie sono state presentate con funzioni per la gestione dei cavi, caricabatterie wireless per dispositivi elettronici e pannelli di controllo touch per regolare l’illuminazione o la temperatura dell’ambiente.

Neon Europa è sempre disponibile, presso la sede di Viale Elmas 183 a Cagliari, per approfondire insieme le caratteristiche delle nuove collezioni e per aiutarvi a trovare le soluzioni di arredamento più adatte alle vostre esigenze.