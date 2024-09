Nasconde 26 dosi di cocaina in un locale del condominio: pusher di Quartu in manette

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Nel pomeriggio di ieri, a Quartu, la Polizia ha arrestato in flagranza un trentacinquenne, con precedenti di polizia specifici, per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Al termine di alcuni servizi di appostamento e pedinamento, gli agenti del Gruppo Falchi della Squadra Mobile, hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo.

In un vano condominiale, di fatto occupato dall’indagato, che vi aveva stipato i suoi effetti personali, è stato trovato un involucro in cellophane al cui interno erano riposte ventisei dosi di cocaina per un peso di quasi 12 grammi, pronte per essere vendute.

Durante l’attività sono stati sequestrati 185 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuti frutto dell’attività di spaccio. Al termine delle incombenze l’indagato è stato accompagnato presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima