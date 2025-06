Nasce il Team Vannacci “Mario Mameli – Area Metropolitana di Cagliari” ufficialmente “costituito per dare voce e forza sul territorio vasto Cagliaritano ai valori incarnati dal Generale Roberto Vannacci: identità, sovranità, libertà, rispetto della Nazione e dei suoi cittadini”. Alla guida c’è Matteo Labò.

“Il Team nasce dalla volontà di un gruppo coeso e determinato di cittadini, pronti ad impegnarsi sul campo con attività, eventi, incontri ed iniziative volte a costruire un’alternativa culturale e politica forte, chiara e diretta”.

Al comando del Team, Matteo Labò, pilota di linea ed istruttore di volo, sempre presente sul territorio, che spiega: “Guidare questo team significa assumersi la responsabilità di rappresentare una voce nuova, concreta e coerente con la volontà chiara di contribuire ad un progetto in cui crediamo tutti profondamente. Sposare le idee del Generale Vannacci rappresenta un modo diverso di fare politica: più diretto, più trasparente, più vicino alle esigenze reali delle persone. Ed è su questo che stiamo costruendo il nostro lavoro sul territorio”.

Coaudiavato dalla Segretaria del Team Alessia Donato e da un Direttivo, Matteo Labò ed il suo gruppo sono diventati un riferimento operativo per tutti coloro i quali vogliono contribuire attivamente alla crescita del movimento politico-culturale “Il Mondo al Contrario” nel Sud Sardegna.