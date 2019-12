“Nadale in Ploaghe”, sabato l’appuntamento in piazza

Si terrà il prossimo sabato 21 dicembre la serata di “Nadale in Piaghe” che da il nome all’omonimo cartellone di eventi natalizi organizzati dal comune di Ploaghe in collaborazione con la Pro Loco e con numerose associazioni locali. La serata di festa, dedicata a bambini e famiglie, si svolgerà nella piazza San Pietro a partire dalle 18 00 con l’appuntamento “Magico Natale”. Al centro della piazza, sarà infatti posizionato un allestimento natalizio con Babbi Natale che consegneranno caramelle e zucchero filato, ritireranno le letterine e giocheranno coi bambini. Saranno inoltre presenti giochi gonfiabili, trucca bimbi, musica, palloncini e tanti giochi alla presenza Minnie e Topolino in versione natalizia. Alle 21 sarà poi il momento dedicato alle famiglie con il concerto di “Movin’on up Gospel Choir”, un coro Gospel composto da trentacinque cantori e cinque musicisti della band diretto dal M° Pina Muroni. Il repertorio del coro, che si incastona perfettamente nel clima natalizio dell’evento, spazia dallo Spiritual tradizionale al Gospel contemporaneo ed è in continua espansione grazie alla partecipazione costante a workshop di formazione sia della direzione sia dell’organico intero. In una piazza costellata di luci con il suggestivo sfondo della facciata della chiesa di San Pietro illuminata dal proiettore natalizio, saranno inoltre presenti gli stand della Pro loco che, con la partecipazione dei volontari di varie associazioni ploaghesi, faranno da cornice ad una serata caratterizzata dall’avvolgente aria del Natale.