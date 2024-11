Mutui casa, i cagliaritani vogliono tutto e subito: per il 50% i tassi alle stelle non sono un problema

Mentre molti italiani scelgono di posticipare la sottoscrizione di un mutuo in attesa di tassi di interesse più favorevoli, i cagliaritani vogliono tutto e subito: secondo una nuova ricerca di Changes Unipol, realizzata da Ipsos, ben il 50% dei cittadini del capoluogo sardo è disposto a sottoscrivere subito un mutuo, nonostante le attuali condizioni di tasso non siano le più vantaggiose, con l’intenzione di rinegoziarlo in futuro, quando le condizioni dovessero migliorare. Questo dato si discosta nettamente dalla media nazionale, dove una parte più consistente della popolazione preferisce attendere prima di impegnarsi in un mutuo.

La ricerca, che ha analizzato l’impatto della riduzione dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea (BCE), evidenzia anche una forte propensione dei cagliaritani verso la sottoscrizione di mutui per ristrutturazioni edilizie. In particolare, il 26% dei cagliaritani ha richiesto un mutuo per acquistare la prima casa, mentre il 17% ha scelto il mutuo per ristrutturare la propria abitazione. Quest’ultimo dato è superiore alla media nazionale, che si attesta al 13%. Ma la percentuale di richieste per mutui destinati all’acquisto di una seconda casa è relativamente bassa, fermandosi al 12%.

In parallelo, la ricerca ha esaminato anche l’utilizzo dei prestiti finalizzati e del sistema “Buy Now Pay Later” (BNPL), che consente di acquistare beni a rate. A Cagliari, il 44% dei cittadini ha fatto ricorso ai prestiti finalizzati, e il 15% ne ha attualmente uno attivo. Sebbene quasi il 70% conosca il sistema BNPL, solo il 29% dei cagliaritani ha provato ad utilizzarlo, mentre il resto preferisce non ricorrere a questa modalità di pagamento.La tendenza a sottoscrivere mutui senza attendere condizioni più favorevoli e con l’intenzione di rinegoziarli in futuro riflette una visione pragmatica e flessibile della situazione economica. Molti cagliaritani, infatti, sembrano più orientati a non perdere opportunità presenti pur essendo consapevoli che le condizioni potrebbero cambiare. Questo atteggiamento dimostra una certa fiducia nel futuro, ma anche una predisposizione a prendere in mano la propria situazione economica, cercando di adattarsi a un mercato che rimane incerto.