Musica sarda in lutto, è morto l’ultimo maestro delle “bidulas”: addio a Peppe Cuga

Musica sarda in lutto per la morte, a settantasette anni, di Peppe Cuga, uno dei principali musicisti e maestri sardi delle “bidulas”. Nato ad Ovodda, sin da giovane si è appassionato ad uno degli strumenti più antichi e tradizionali dell’Isola. Ha fatto parte del gruppo folk Orohole, fondato nel 1973, ed è stato uno dei maggiori esperti di quelle che sono conosciute da tutti come “launeddas” ma che, nella Barbagia, sono chiamate da tutti “bidulas”. E proprio grazie alla completa conoscenza di uno degli strumenti più antichi dell’Isola, Peppe Cuga è riuscito a finire addirittura sulla copertina del prestigioso “The Liverpool Daily News”, che l’ha celebrato per il trionfo a un festival musicale internazionale che ha visto la presenza anche dei reali inglesi. Lacrime a Ovodda, ovviamente, ma anche nel resto della Barbagia e dell’Isola. Il sindaco di Desulo, Gigi Littarru, ricorda Cuga con molto affetto: “L’ultimo suonatore di “Bidulas”. Buon viaggio, Peppe”.

Anche il docente cagliaritano di Etnomusicologia, Marco Lutzu, piange la scomparsa del musicista 77enne: “Ci ha lasciati Peppe Cuga. La Sardegna perde l’ultimo suonatore di launeddas della Barbagia. In su chelu siat!”. Il funerale di Peppe Cuga sarà domani, martedì 26 aprile alle sedici, nella chiesa di San Giorgio Martire.