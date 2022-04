In migliaia in spiaggia a Costa Rei per ricordare Alessio Massessi tra musica e spritz (VIDEO)

Un successo doveva essere, nelle premesse degli organizzatori, e un successo è stato. La giornata in memoria di Alessio Massessi, il dj e imprenditore trentottenne morto a novembre in un incidente stradale nel quale ha perso la vita anche una giovane mamma di Villasimius, ha visto la partecipazione di migliaia di persone sulla spiaggia di Costa Rei. Per dieci ore si sono alternati, sul palco allestito proprio nel Sunshine Rey, stabilimento aperto da Massessi qualche anno fa, tanti deejay: da Cristian Marchi a Fabrizio Leoni, da Beppe Murru a Sandro Azzena: “Ale nel cuore”, questo lo slogan scelto per una giornata tra musica e spritz. Gli organizzatori hanno raccolto anche fondi che saranno donati in beneficenza.

Presenti, nella “casa sulla spiaggia” del 38enne, oltre ai suoi tantissimi amici, anche i suoi genitori, Luciano e Giulia, e i suoi fratelli, Danilo e Valentino. A sei mesi di distanza il ricordo di Ale Massessi è ancora fortissimo. E un tributo speciale al giovane imprenditore morto sulla Provinciale per Castiadas è arrivato, con la sua presenza, anche dal sindaco di Villaputzu, Sandro Porcu.