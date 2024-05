Musica e matematica, gli alunni della Spano di Cagliari ancora vincitori

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari – Musica e matematica, gli alunni della G. Spano ancora vincitori: maggio 2024 ricco di premi e soddisfazioni, la a classe 2B della professoressa Melis Cecilia entra in finale al 31° Rally Matematico Transalpino e la 1C della professoressa Maura Meloni vince il Primo Premio, mentre i 47 ragazzi del Coro ed Ensemble preparati e diretti dalla docente Sandra Ruggeri vincono il Primo Premio nel XXIV Concorso Nazionale di Musica G. Gabriel, arrivando così al quinto Primo Premio consecutivo, negli anni, per la sezione coro e orchestra.

“L’esperienza corale è sempre un’esperienza immersiva e totalizzante. Coinvolge la persona nella sua interezza psichica, emozionale e fisica. Stare su un palco con un repertorio di più di mezz’ora, tutto a memoria per musicisti e coristi, tenendo conto che l’età è tra gli 11 e i 13 anni, è una sensazione unica e magica”. Il repertorio scelto è di inestimabile bellezza ed è stato in grado di incantare la commissione esaminatrice e gli astanti con la grazia delle varie lingue e sound. Canti portoghesi, africani, spagnoli, dei nativi americani, hindi e, per la prima volta nel repertorio, un canto in italiano complesso per testo ed interpretazione: Disamistade di Fabrizio de Andrè. L’attività musicale corale in realtà è una micro società, è il contenitore di dinamiche sociali, relazionali, perfette ed ideali. È quello stare insieme in totale armonia fatta di ascolto reciproco e osservazione dell’altro. È saper attendere il proprio turno, rispettare gli ingressi, stare concentrati ma soprattutto essere responsabili dei compagni accanto. “Tante volte alle prove ho ricordato ai ragazzi che è fondamentale essere pronti e preparati perché avere un corista a fianco che sa il testo significa garantire appoggio e sicurezza al prossimo”.

Perché cantare: un Coro nasce principalmente per rispondere ad una funzione sociale e soddisfare esigenze comuni, consce ed inconsce, poiché è pratica integrante in vari atti e momenti della vita. È fucina ove sviluppare la comunicazione, l’espressione di sé, la musicalità e le competenze musicali di ciascun alunno. Il Coro, l’Orchestra, aiuta ad affrontare e gestire l’emozione di esibirsi davanti ad un pubblico e potenzia le capacità di attenzione e concentrazione soprattutto quando si esegue il repertorio a memoria. In Coro si sviluppa un forte senso di appartenenza e responsabilità verso il gruppo e, in maniera consequenziale, stimola, accresce e migliora l’autostima. “L’idea di creare un solido gruppo musicale, trainante e che rappresenti artisticamente la scuola, nasce non solo dai miei rigorosi studi ma dalla convinzione che insieme si è più forti” afferma la professoressa Sandra Ruggeri. “Il mio desiderio è che questa realtà musicale scolastica si apra a tutto il quartiere e alla città di Cagliari. Ciò permetterebbe ai ragazzi licenziandi (diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione) di proseguire questo percorso e ai ragazzi del quartiere e di tutta Cagliari, esterni alla nostra scuola, di unirsi. La dispersione scolastica si vince con offerte formative didattiche inclusive, accattivanti, coinvolgenti ma soprattutto formative che richiamino il maggior numero di giovani.”

“Il Coro unisce, crea ponti perché è nella natura del suono stesso non avere limiti. La scelta di usare un repertorio multilingue rafforza anche il senso civico di questa attività e di inclusione. I canti sono tratti da repertori musicali di varie parti del mondo permettendoci di oltrepassare così confini fisici e culturali delle nazioni. La voce cantata porta con sé il sentire e il potere inarrestabile dell’altro senza limite alcuno. Platone soleva ripetere che se vuoi conoscere un popolo devi ascoltare la sua musica”.

Matematica: con lo stesso spirito di squadra si vince anche il 31° Rally Matematico Transalpino. È un confronto fra classi nell’ambito della risoluzione di problemi di matematica e di logica con l’obiettivo di promuovere l’apprendimento tramite una cooperazione tra allievi della stessa classe grazie ad un percorso preparatorio ad una sfida matematica. La gara si svolge durante l’anno scolastico e prevede che ciascuna classe svolga due prove nella propria Scuola, precedute da una simulazione. Le classi che raggiungono il punteggio migliore, tra tutte le scuole, quest’anno della Provincia di Cagliari e Oristano, accedono alle prove finali che si sono svolte presso l’Istituto “Primo Levi” a Quartu Sant’ Elena e la 1C della Spano si è aggiudicata con grande felicità e orgoglio da parte dei ragazzi, dei genitori presenti alla premiazione finale e della docente Maura Meloni, il primo posto.

“Un ringraziamento speciale va agli organizzatori del XXIV Concorso Nazionale di Musica G. Gabriel, perché grazie al loro profuso e costante impegno questo Concorso è diventato il più importante nel panorama sardo. Il direttore artistico M° Felice Cassinelli ha dato vita ad una realtà musicale splendida. Geniale compositore e raffinato direttore non poteva che creare questo preziosissimo ed atteso appuntamento per i musicisti e le scuole sarde. Si ringrazia la dirigente Elisabeth Piras Trombi Abibatu per il sostegno e l’incoraggiamento e omaggiata con queste vittorie le diciamo

benvenuta in Sardegna”.