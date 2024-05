Incendio a Selargius: il fuoco distrugge un casolare a Pitz’ e Pranu

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Intervento dei Vigili del fuoco di Cagliari, poco dopo le ore 15 per un incendio che ha interessato un casolare sulla Strada Provinciale 12 a Selargius, in località Pitz’e Pranu. L’incendio, che si è sviluppato per cause ancora da accertare è partito dall’impianto elettrico, ha coinvolto l’intera struttura propagandosi alla vegetazione limitrofa. Il proprietario dello stabile non era presente al momento del rogo.

Sul posto è intervenuta una squadra operativa del distaccamento portuale di Cagliari ed una autobotte della Centrale Operativa di viale le Marconi, che hanno provveduto a delimitare la propagazione delle fiamme ed alla bonifica dell’area.

Sul posto, oltre alle squadre dei Vigili del fuoco, anche le forze dell’ordine per quanto di loro competenza