Music (re)Generation, scadono le iscrizioni: grande attesa per l’evento di sabato ad Alghero

Sono ancora aperte le iscrizioni per Alghero Music (re)Generation. Scade lunedì 10 febbraio il termine per partecipare al “Contest” della Fondazione Alghero, che vede già diverse adesioni, dedicato ai generi rap e trap fissato per sabato 15 febbraio. Nel Mercato dell’Ortofrutta, dalle ore 20.30, si esibiranno gli artisti che si sono iscritti e che si sono attenuti a quanto indicato nel regolamento pubblicato sul sito www.algheroturismo.it , sui relativi social e diffuso tramite media e nelle scuole. Ma non solo, infatti grazie anche alla collaborazione della Consulta Giovanile che sarà partecipe anche nella fase finale con la presenza nella giuria che sceglierà coloro che potranno aggiudicarsi i premi in denaro, sarà realizzata una “Masterclass” (sabato 15 Febbrario ore 11.15 auditorium Liceo Scientifico) con ospiti due protagonisti del panorama regionale della musica oggetto del “Contest” ovvero Cool Caddish e Balentia. Entrambi saranno anche sul palco dell’ex-Mercato con un set dove saranno suonati dal vivo alcuni tra i migliori brani delle due realtà che sono tra le eccellenze del genere in Sardegna. Dunque appuntamento Sabato 15 febbraio, la mattina alle 11.15 al Liceo Artistico e la sera il grande show all’ex-Mercato con gli artisti emergenti e i due ospiti, presentato da Gianfranco Corona, per un evento tutto dedicato a rap e trap.