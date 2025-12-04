Un 20enne, pastore, è stato arrestato ieri dai carabinieri a Musei in quanto ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione nasce in un normale contesto di controllo del territorio. I militari, impegnati lungo via Domusnovas, hanno notato il giovane alla guida di una utilitaria e lo hanno fermato. L’atteggiamento mostrato dal ragazzo sin dai primi istanti — caratterizzato da evidente nervosismo e la particolare fretta nel voler concludere il controllo — ha insospettito i carabinieri, inducendoli ad approfondire la verifica. Il ventenne è stato così trovato in possesso di 21,5 grammi di cocaina e di 230 euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio, elementi ritenuti compatibili con un’attività di spaccio. La successiva perquisizione estesa all’abitazione dell’arrestato ha consentito di rinvenire anche una bilancia di precisione che ha completato il quadro indiziario.

Ricostruita la vicenda, sono state ritirate le armi regolarmente detenute dal giovane, insieme al relativo titolo autorizzativo, e il 20enne è stato accompagnato in caserma e successivamente riaccompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio.