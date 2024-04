Musei, auto d’epoca e musica dal vivo allo “Spring Break Festival”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Tradizione enogastronomica ,artigianato , musica dal vivo e auto d’ Epoca sono state protagoniste domenica a Musei nell’ evento organizzato dall’ Associazione ” Paralax Event ” . In una bellissima giornata di primavera gli abitanti di Musei e non solo hanno potuto ammirare le bellissime auto d’ Epoca proposte dal Responsabile delle auto storiche Eligio Orru’ in collaborazione con il ” Gruppo Old Cars Friends ” . Sin dalle primissime ore del mattino le autovetture hanno raggiunto l’ abitato e si sono schierate in esposizione statica nello spazio adiacente alla Piazza Nenni . I visitatori hanno potuto cosi’ ammirare le stupende Fiat 500 impeccabili e coloratissime che hanno da subito riscosso l’ entusiasmo e la simpatia dei presenti, tanti i modelli proposti tra cui le Fiat 500 L presenti con due esemplari del 1969, due del 1970 e tre del 1971 , una Fiat 500 Cabrio e tante ancora. Di gran pregio anche le altre storiche esposte tra cui una sontuosa Jaguar Sovereign del 1989 ,una rarissima Fulvia Zagato Sport del 1972 , una bellissima MP Lafer del 1974 ,una Ford Sierra del 1989 ed ancora Mercedes SLK del 1998, Bmw Z3 del 1998 , Mercedes 190-E 201 del 1987 ,A 112 Prima serie del 1972 , Lancia Delta HF 1.6 Turbo del 1991 ,Alfa Romeo Duetto , Fiat Uno turbo ie , Fiat 500 Sporting del 1997 , Mazda MX 5 ND.Non sono mancate le bicilindriche Citroen rappresentate da una bellissima 2 Cv Charleston Bigrigia del 1985 e da una rara Dyane 6 del 1976 . Il trascorrere delle ore e’ stato accompagnato dall’ intrattenimento musicale che ha fatto da preludio al pranzo allestito e gestito in maniera ottimale dallo staff della ” Paralax Event “. In un atmosfera di grande convivialita’e di simpatia la manifestazione e’ proseguita poi nel pomeriggio con il ” Karaoke ” , i ” Ballus de Prazza ” e la musica dal vivo . Ricco il programma anche per i piu’ piccoli con la Baby Dance , i Giochi gonfiabili ed il Truccabimbi .Una giornata all’ insegna della musica , della valorizzazione dei prodotti del territorio e della passione per il motorismo storico assolutamente da ricordare .