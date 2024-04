Annullata l’organizzazione della cronoscalata San Gregorio-Burcei

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Annullata l’organizzazione della XXXIII San Gregorio – Burcei, la cronoscalata che ogni anno richiama migliaia di appassionati: “Non sussistono ad oggi le condizioni necessarie per proseguire” comunica “Aci Cagliari per lo sport”. Il sindaco Simone Monni : “Fin dall’inizio l’amministrazione ha dichiarato di ascoltare e di farsi portavoce delle motivazioni e delle segnalazioni dei cittadini. Questo ovviamente sottintende che il vero compito dell’amministrazione non è quello di imporre una soluzione piuttosto che l’altra ma informare chi poi dovrà decidere su tutte quelle che sono le posizioni espresse della cittadinanza, sia quelle contrarie come quelle favorevoli”. Rombo dei motori a rischio a causa di una diatriba partita da una petizione con allegate 600 firme, “di cui poche sarebbero quelle dei cittadini di Burcei e troppe quelle degli “strangius”, risulta essere stata indirizzata dal “fantomatico” comitato spontaneo di cittadini: al sindaco di Burcei, al sindaco di Sinnai, alla segretaria della Città Metropolitana di Cagliari e al Prefetto di Cagliari”. Il gruppo consiliare di minoranza “Burcei Libera” pubblica il testo integrale in cui viene espressa “la contrarietà in quanto: il paese di Burcei viene completamente isolato determinando l’impossibilità per quasi due giornate, di poter effettuare visite mediche, attività lavorative, sportive e ludiche in generale impedendo quindi l’espletamento delle più normali attività quotidiane. È reclusa la possibilità per i visitatori e turisti di arrivare a Burcei determinando un gravissimo danno economico a tutte le attività produttive e ricettive del territorio.

Non risulta mai, nel tempo, essere stata garantita la presenza di turisti ed un indotto adeguato tale da giustificare questi disagi.

Per tutti questi motivi si chiede alle SS.LL. di intervenire evitando l’organizzazione della manifestazione che, nel tempo, ha arrecato solo danni alla popolazione di Burcei, alle attività commerciali e ricettive ed ai turisti e cittadini che per i più svariati motivi vogliono raggiungere e spostarsi da Burcei”. Parallelamente è sorta anche un’altra raccolta firme in cui, invece, vengono raccolte a favore dell’evento. Ieri il comunicato di Aci in cui annuncia di annullare l’organizzazione della cronoscalata San Gregorio-Burcei. “Nonostante gli sforzi dedicati e la preparazione avviata sin dallo scorso novembre, solo alla fine del mese di marzo siamo stati portati a conoscenza di paventati «disagi e malumori», creando un clima di incertezza che è oggi agli occhi di tutti.

La decisione di annullare l’evento, in programma per l’8 e il 9 giugno 2024, viene dunque presa con amarezza, a causa del clima di incertezza che non ci consente di garantire la sua riuscita con così poco tempo a disposizione. La realizzazione di tale manifestazione richiede tempo e importanti investimenti finanziari, che attualmente sono anche messi in difficoltà per gli sviluppi della vicenda.

Per noi è un profondo dispiacere dover rinunciare alla manifestazione, specialmente considerando che questa situazione ha creato anche dei seri danni d’immagine alla stessa”. L’amministrazione comunale di Burcei, però, non ci sta: “Il Sindaco e l’amministrazione comunale ribadiscono quella che è sempre stata la loro posizione fin dall’inizio di questa diatriba sulla realizzazione della cronoscalata.

L’amministrazione comunale non ha potere di annullare o autorizzare una manifestazione che si realizza totalmente in un territorio e in una strada che non appartiene al comune di Burcei.

Infatti il territorio interessato riguarda il Comune di Sinnai, la Città Metropolitana di Cagliari, l’ANAS e ovviamente la Prefettura di Cagliari che si esprimeranno in merito”. Il Comune non ha fatto altro che riferire della petizione di chi non vorrebbe la manifestazione sportiva, insomma.

Ma non finisce qui. Tra i due litiganti il terzo gode? Spunta fuori la proposta da parte di Maracalagonis ad ospitare l’evento: “Maracalagonis propone tracciato alternativo se condiviso ovviamente da tutti.

Come sindaca di Maracalagonis, considerato che questa gara automobilistica è seguita e apprezzata anche dai miei concittadini, interpellata dai cittadini dei comuni limitrofi molto appassionati, valutate le difficoltà che stanno emergendo a riguardo della cronoscalata in oggetto e considerato che l’Aci ha programmato per otto e nove giugno prossimo la tradizionale cronoscalata automobilistica in salita “San Gregorio-Burcei” e trattandosi di una gara storica quest’anno di interesse nazionale, mi sono chiesta: Ma si farà? I dubbi non mancano, a Burcei si ha paura di vivere isolamento per la chiusura del tratto della vecchia Orientale su cui è prevista la manifestazione ed È in atto una raccolta di firme sia per farla che per non farla.

Il sindaco di Burcei dice che deciderà in base alle richieste della popolazione. Il sindaco di Sinnai dice che incontrerà l’Aci per valutare un tracciato alternativo, da studiare evitando la chiusura della strada di accesso a Burcei e lo stop alle attività proprio territorio.

Sarebbe auspicabile valutare allora un’ipotesi di nuovo tracciato?

A riguardo quindi se i Sindaci non trovassero soluzione, la sottoscritta sentito Antonello Fiori di Aci, propone il tratto il tratto di strada della S.P. 17, che dal Geremeas km 16.500 (Maracalagonis) con arrivo tra curve e tornanti in salita (Sinnai) al km 27circa.

Detto percorso sarebbe opportuno sottoporlo ufficialmente e lo farò questa mattina, all’attenzione del presidente dell’Aci, Antonello Fiori, per valutare che detto tracciato sia idoneo per eventuale collaudo per ospitare la gara.

Sono dieci chilometri di strada panoramica, montuosa, turistica e per di più con la nuova statale 125, darebbe continuità al traffico, non creerebbe nessun tipo di disturbo al traffico e isolamento di nessun tipo, ai residenti della zona.

Inoltre sarebbe una cronoscalata automobilistica in salita molto apprezzata e partecipata da tutti i cittadini dei comuni vicini e maggiormente dai turisti, favorendo molte attività nel settore turistico alberghiero del Comune di Maracalagonis e Sinnai.

Il comune di Maracalagonis di concerto con tutti gli altri sindaci dei comuni vicini interessati è disponibile per valutare iniziativa.

Il comune di Maracalagonis sarebbe orgoglioso, di accogliere questo tipo di gara automobilistica cosi prestigiosa o qualsiasi altra iniziativa simile nel nostro territorio. Tale manifestazione avrebbe un grande risvolto partecipativo e turistico” scrive la sindaca Francesca Fadda.

“Prendiamo atto della richiesta della sindaca di Maracalagonis Francesca Fadda, che ci riempie di entusiasmo. Pertanto, chiederemo un incontro presso il Comune per valutare le proposte e la tipologia di manifestazione adatta a quei percorsi” spiega Aci. “Ci dispiace per eventuali inconvenienti o delusioni causate da questa decisione, ma la sicurezza e la tutela dei partecipanti rimangono la nostra priorità assoluta”.