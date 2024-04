Cagliari, nuovo look al tennis club di Monte Urpinu: in arrivo piscina e parcheggio sotterraneo

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Nuovo look per il tennis club di Monte Urpinu. Il principale circolo tennistico della città, che ha ospitato storiche gare di Coppa Davis, situato in un ambiente naturalistico e paesaggistico di grande pregio, sarà rigenerato nell’ambito di un progetto che beneficia di 5 milioni di euro del Pnnr. Sarà dotato di parcheggio interrato, impreziosito con una piscina e vedrà la sopraelevazione del campo principale per migliorare la qualità delle riprese televisive. I lavori partiranno nei prossimi mesi e dovranno concludersi entri il 31 gennaio 2026.

La riqualificazione prevede il completamento degli impianti sportivi e l’ ammodernamento delle strutture esistenti per di promuovere la pratica sportiva e dare all’impianto nuove potenzialità di sviluppo.

Verrà realizzato un parcheggio interrato, saranno ripristinate alcune superfici di gioco dei campi da tennis, e sarà sopraelevato il campo principale per favorire le riprese televisive in occasione dello svolgimento di competizioni nazionali e internazionali.

Sì anche alla realizzazione di una piscina destinata a scopi riabilitativi per gli utenti dell’impianto e ricreativi e di coperture telescopiche per due campi da tennis e altri interventi sulla Club House.

Per evitare disagi agli iscritti, durante la durata dei lavori sarà evitata la chiusura totale dell’impianto (salvo necessità) e verrà mantenuto un livello sufficiente livello di servizi al pubblico, soprattutto per quanto riguarda l’attività agonistica. Saranno organizzate attività alternative nei periodi di eventuale chiusura parziale o totale.

Il tennis club di Monte Urpinu è stato dichiarato dalla giunta comunale impianto di rilevanza cittadina “per aver rappresentato la storia e la tradizione di questo sport nel sentimento collettivo della cittadinanza”.

E’ un complesso costituito da 13 campi da tennis, di cui 10 in terra battuta (uno al coperto), 2 in cemento e uno in erba sintetica. Ci sono anche 3 campi di padel, palestra, spogliatoi, club house e altri servizi accessori. E’ da sempre prioritariamente destinato all’attività sportiva di formazione agonistica del tennis e più recentemente del padel e ha ospitato numerosi incontri di rilevanza nazionale ed internazionale come sei sfide di coppa Davis, una finale mondiale di Fed Cup e un torneo ATP 250.