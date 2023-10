Muravera, ecco la nuova scuola agraria e alberghiera per centinaia di alunni: costerà 8,5 milioni

Via libera della Provincia al progetto esecutivo della nuova scuola agraria e alberghiera di Muravera, A disposizione di allievi, professori e personale non docente un edificio all’avanguardia e sostenibile che costerà circa 8.5 milioni. Presto le gare per l’aggiudicazione dei lavori Muravera, 4 ottobre 2023 – Una scuola nuova di zecca, innovativa e con spazi studiati secondo le più moderne concezioni per consentire a studenti e insegnanti di fare lezione in maniera piacevole ed efficace. Il vecchio edificio dell’Istituto professionale Agrario ed Enogastronomico “Giuseppe Dessì” lascerà presto il posto al nuovo, che sarà dotato anche di una moderna palestra: la Provincia del Sud Sardegna ha infatti approvato il progetto esecutivo finanziato con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

“Abbiamo necessità di edifici scolastici nuovi – ha spiegato il sindaco di Muravera, Salvatore Piu – Il vecchio agrario era ormai obsoleto e gravato da troppe problematiche”. L’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Federico Lai, ha sottolineato che “la nuova scuola che sorgerà alla periferia di Muravera avrà caratteristiche al passo con i tempi: è un edificio completamente nuovo, di avanzata concezione, sostenibile, per il quale saranno utilizzati materiali all’avanguardia. E all’avanguardia saranno anche gli spazi a disposizione di allievi, professori e personale non docente”. La realizzazione della scuola costerà circa 7 milioni di euro, mentre un altro milione e mezzo circa sarà necessario per la costruzione della palestra. Sono in corso di pubblicazione le gare per l’esecuzione dei lavori.