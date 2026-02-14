Tragedia a Castelnuovo Garfagnana, in provincia di Lucca. Un uomo di 58 anni è morto in un terribile incidente stradale avvenuto sulla statale 445. Nel sinistro, le cui dinamiche sono ancora da chiarire, sono rimaste coinvolte altre 3 vetture.

Sul posto sono intervenute ambulanze della Misericordia di Castelnuovo, della Croce Rossa di Bagni di Lucca, della Misericordia del Barghigiano, di Camporgiano e di Pian di Coreglia. Per il 58enne non c’è stato nulla fare. Ferite altre 5 persone, compreso il figlio 17enne della vittima che, da quanto si apprende, sembrerebbe fosse alla guida senza foglio rosa.

Le loro condizioni non desterebbero preoccupazione. Sul sinistro stanno indagando le forze dell’ordine.