Muore in un incidente in moto il giorno del suo 32esimo compleanno: addio al tatuatore Alessio Cruciani

Ancora una giovane vita spezzata sulle strade italiane. Un destino crudele e beffardo ha voluto che nel pomeriggio di ieri, nel giorno del suo 32esimo compleanno, Alessio Cruciani perdesse la vita in sella alla sua moto. Il tatuatore romano ha perso il controllo del mezzo finendo contro un guardrail sulla via Tiburtina Valerio tra Sante Marie e Castelvecchio in Abruzzo. Non sarebbero coinvolti altri mezzi e, nonostante l’intervento tempestivo del 118 per rianimarlo, nulla è stato possibile per salvare Alessio. Sono decine e decine i messaggi sui social degli amici del giovane tatuatore, sconvolti per la tragedia. Anche da questo si evince quanto fosse amato e apprezzato Alessio, molto conosciuto anche lavorativamente. Estremamente toccante il messaggio del cugino: “Ciao cugino mi hai fatto un brutto scherzo. Ieri ti ho fatto gli auguri di buon compleanno senza sapere che era l’ultima volta che ti sentivo. Ancora non ci credo che non ci sei più”.