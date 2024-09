Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Flumini, ecco il tondino di ferro di due metri con cui è stato aggredito il pensionato: distaccato un orecchio. Una ferocia incredibile dopo un litigio per un parcheggio a Quartu: l’operaio 63enne arrestato dai carabinieri ha tirato fuori un’arma a sorpresa colpendo così un pensionato di 73 anni, sposato e ora con gravi ferite.

I Carabinieri della Stazione Temporanea di Flumini di Quartu Sant’Elena hanno arrestato un operaio di 63 anni, residente a Quartu Sant’Elena, con l’accusa di tentato omicidio e porto di oggetti atti ad offendere. L’arresto è avvenuto in seguito a un litigio scaturito per futili motivi, legati al parcheggio dei veicoli. Durante il diverbio, l’uomo ha perso il controllo e ha aggredito un pensionato di 73 anni, colpendolo ripetutamente alla testa e al costato con un tondino di ferro lungo quasi 2 metri, un’arma improvvisata ma che si è rivelata decisamente pericolosa. La vittima, un uomo anziano, pensionato e sposato, ha subito ferite gravi, tra cui il distacco dell’orecchio sinistro e lesioni importanti al costato.

Immediatamente soccorso dai presenti, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “SS. Trinità” di Cagliari, dove è stato ricoverato. Nonostante le ferite riportate, fortunatamente ora la sua vita non è in pericolo. Dopo aver commesso l’aggressione, l’operaio si è dato alla fuga, cercando di nascondersi presso la propria abitazione. Tuttavia, i Carabinieri, grazie a un’azione tempestiva e coordinata, sono riusciti a rintracciarlo e arrestarlo nell’immediato. L’arma utilizzata per l’attacco, il tondino di ferro, è stata sequestrata e verrà conservata come corpo del reato per le indagini successive. Ora il 63enne è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Uta a disposizione dall’Autorità Giudiziaria.