Muore il quartese di 39 anni Roberto Sirigu: era stati denunciato per omicidio stradale per la morte di Mirko Farris. L’uomo è stato trovato senza vita, sul corpo nessun segno di violenza: una tragedia nella tragedia: l’amico Mirko era morto nel drammatico incidente di Serdiana nello scorso 19 aprile. Già da ieri sui social network circolavano i cuoricini degli amici, e, purtroppo, anche il suo necrologio. L’uomo aveva due figli e una compagna, Claudia, e tanti amici che ora lo piangono disperatamente. Roberto Sirigu era stato accusato di omicidio stradale e gli era stata contestata l’aggravante della guida in stato di ebbrezza. Oggi, la conferma della tragica morte.