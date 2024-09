Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Muore il piccolo Gioele Putzu, ma a Ozieri la festa non si ferma e Fedez canta: “Però ho chiesto un minuto di silenzio”. Ieri, subito dopo la tragedia del bimbo morto in un terribile incidente, travolto e uccido dal crollo di una porta di calcio, in una Ozieri sconvolta si è cantato e ballato lo stesso col concerto di Fedez, che oggi attacca l’informazione italiana. Il comitato soltanto nella giornata odierna ha interrotto tutti i festeggiamenti, mentre il popolare cantante ha appunto precisato di avere imposto un minuto di silenzio per il dolore della famiglia del povero Gioele. Un tempo si diceva “The show must go on”, ma la poca sensibilità ha scatenato enormi proteste anche nei social, dove in tanti hanno criticato la scelta di non interrompere immediatamente la festa dopo una tragedia simile.