Cagliari-Napoli, striscione choc dei napoletani all’arrivo in nave: “A caccia di pecore”. Si rinnova con uno striscione indegno dei tifosi partenopei la vecchia rivalità con i supporters rossoblù: dopo il corteo con insulti in centro di qualche anno fa, oggi gli ultras partenopei hanno esposto questa scritta appena sbarcati al porto di Cagliari. Circa una sessantina quelli arrivati in nave, mentre la gran parte dei napoletani è invece arrivata in aereo. Vasto spiegamento delle forze dell’ordine alla Unipol Domus per evitare incidenti e contatti tra le due tifoserie che si odiano dal giorno dello spareggio del Cagliari contro il Piacenza, nel lontano 1997. Intanto il Cagliari di Nicola in campo dovrà fronteggiare la corazzata di Conte.