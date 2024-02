Multa di oltre 5 mila euro per un meccanico abusivo a Monserrato

Multa di oltre 5 mila euro per un meccanico abusivo.

E’ accaduto a Monserrato dopo che molte persone si sono rivolte ai carabinieri perché un meccanico tardava enormemente nel riconsegnare i mezzi che erano stati conferiti per delle riparazioni. Lavorando da solo, senza dipendenti, evidentemente non riusciva a starci dietro. I mezzi in attesa di intervento erano anche collocati sulla strada, con occupazione del suolo pubblico. Così dopo diverse segnalazioni i militari sono intervenuti per compiere delle verifiche. È saltato fuori che quel meccanico non aveva la prevista iscrizione al registro delle imprese, insomma era totalmente irregolare. Gli è stata quindi inflitta una sanzione pecuniaria amministrativa da 5164 euro e gli è stato intimato di regolarizzare la propria posizione allo scopo di poter proseguire l’attività in maniera corretta.