Dramma a Istanbul per un’imprenditrice di Frosinone. Milena Mancini, 56 anni, è morta a seguito delle complicazioni dovute ad un intervento estetico di liposuzione effettuato all’ospedale della città.

Al momento non è chiaro cosa sia accaduto durante l’operazione, forse una lesione accidentale dello stomaco. La 56enne è stata poi trasferita in terapia intensiva e non si è più ripresa.

Mancini era un’imprenditrice di talento nel campo dell’ immobiliare e figlia dell’industriale Alvaro Mancini, tra i fondatori e dirigente della Indexa SpA. Molto amata e apprezzata nel suo campo, lascia due figlie.