Se ne è andato il paziente oncologico diventato simbolo- suo malgrado- delle problematiche che si possono incontrare nei pronto soccorso. La foto dell’uomo, 60 anni, sdraiato a terra nella sala d’aspetto 10 giorni fa a Senigallia aveva indignato l’Italia. Il 60enne si era recato con la moglie in ospedale ma dopo 8 lunghissime ore d’attesa senza una lettura non riusciva più a resistere e ha scelto di sdraiarsi sul pavimento. Un’immagine forte di un uomo seriamente malato che non sopportava più i dolori che minavano il suo corpo. L’Azienda Sanitaria Territoriale aveva sparo un’indagine interna e il diretto generale si era scusato pubblicamente.

“Dobbiamo aspettare il corso dell’audit interno”, il commento sulla vicenda dell’Assessore regionale Paolo Calcinaro. “Se da questo emergessero delle responsabilità, ci saranno delle sanzioni disciplinari, ma resto garantista”.

Foto del nostro partner QN