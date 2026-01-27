La giovanissima sarda Sofia Pigliacampo trionfa in Inghilterra: oro agli UK International Championships.

Un risultato straordinario che riempie d’orgoglio la Sardegna e il mondo della danza sportiva. La giovanissima Sofia Pigliacampo ha conquistato il primo posto nella categoria dei quattro balli agli UK International Championships, una delle competizioni di danza più prestigiose e rinomate a livello mondiale, capace ogni anno di richiamare ballerini e ballerine da ogni angolo del pianeta.

In un contesto di altissimo livello internazionale, Sofia si è distinta per tecnica, musicalità ed eleganza, imponendosi con una performance di grande maturità artistica che le ha permesso di salire sul gradino più alto del podio.

Dietro questo successo c’è un lavoro costante fatto di allenamenti quotidiani, determinazione e una passione autentica per la danza. Sofia è una bambina estremamente determinata, che non ha mai smesso di credere nel proprio sogno, coltivato con sacrificio, dedizione e amore, sempre sostenuta dalla famiglia e dalle sue insegnanti.

La giovane campionessa si allena presso la Twins Dance Studio, scuola di danza diretta dalle maestre Anna e Silvia Scintu, con sede a Quartu Sant’Elena in via Eleonora d’Arborea 13/15. Le due insegnanti seguono con grande attenzione e professionalità la crescita artistica e personale delle loro allieve, puntando non solo all’eccellenza tecnica, ma anche alla formazione umana dei bambini.

«Per noi è un orgoglio immenso vedere Sofia raggiungere traguardi così importanti – dichiarano Anna e Silvia Scintu –. È una bambina speciale, che lavora con serietà e passione ogni giorno. Questo risultato è la conferma che con impegno, costanza e amore per ciò che si fa, anche i sogni più grandi possono diventare realtà».

Alla stessa competizione ha preso parte anche un’altra allieva della Twins Dance Studio, Rebecca Loi, di soli sette anni, che ha ottenuto un eccellente accesso alla semifinale nei quattro balli. Per Rebecca si è trattato della prima esperienza in una gara internazionale di così alto livello e lontano da casa, un debutto significativo che testimonia il suo talento e il grande potenziale.

I risultati ottenuti da Sofia Pigliacampo e Rebecca Loi confermano la qualità del lavoro svolto dalla scuola e la validità del percorso intrapreso.

Una vittoria che non rappresenta solo una medaglia, ma il simbolo di sogni coltivati con pazienza, sacrifici condivisi e di una passione che cresce giorno dopo giorno. Sofia Pigliacampo torna dall’Inghilterra con un titolo prestigioso e con nuove motivazioni, pronta a continuare a inseguire il suo grande sogno nella danza.